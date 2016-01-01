Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.





