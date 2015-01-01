Черные паруса (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерные паруса2-й сезон6-я серия
2015, Black Sails 2
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вероломный предводитель кровожадных пиратов капитан Флинт объединяет усилия по обороне острова Нью-Провиденс с Элеонорой Гатри, дочкой вора-спекулянта. Их целью является отражение атаки британских войск, которые решили вернуть себе земли, которые отобрали пираты.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- ЛЭРежиссёр
Лукас
Эттлин
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- ЛААктёр
Люк
Арнольд
- Актриса
Джессика
Паркер Кеннеди
- ШМАктёр
Шон
Майкл
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- КПАктриса
Клара
Пэджет
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- МРАктёр
Марк
Райан
- ДИСценарист
Джонатан
И. Стайнберг
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ВКХудожник
Вульф
Крёгер
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири