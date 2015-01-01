Черные паруса (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Вероломный предводитель кровожадных пиратов капитан Флинт объединяет усилия по обороне острова Нью-Провиденс с Элеонорой Гатри, дочкой вора-спекулянта. Их целью является отражение атаки британских войск, которые решили вернуть себе земли, которые отобрали пираты.





Сериал Черные паруса 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.