Черные паруса (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, Black Sails
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- ЛЭРежиссёр
Лукас
Эттлин
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- ЛААктёр
Люк
Арнольд
- Актриса
Джессика
Паркер Кеннеди
- ШМАктёр
Шон
Майкл
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- КПАктриса
Клара
Пэджет
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- МРАктёр
Марк
Райан
- ДИСценарист
Джонатан
И. Стайнберг
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ВКХудожник
Вульф
Крёгер
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири