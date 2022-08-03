Черные паруса (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.

