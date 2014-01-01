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Черные паруса (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Black Sails
Боевики18+

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Сюжет

1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.

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Информация

Страна
США, ЮАР
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»

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