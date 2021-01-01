Черные и пропавшие. Серия 4
Wink
Сериалы
Черные и пропавшие
1-й сезон
4-я серия
6.32021, Black and Missing
Документальный18+

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Черные и пропавшие (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Документальный проект о неожиданной стороне расизма. «Черные и пропавшие» показывает работу организации Black and Missing Foundation, которая занимается делами пропавших без вести темнокожих. Есть ощутимая разница в том, как подобные случаи освещают СМИ по сравнению с исчезновениями белых людей. В отношении полицейских тоже часто можно увидеть неравенство. Black and Missing Foundation пытается бороться с этой несправедливостью, предавая подобные дела широкой огласке.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.8 IMDb