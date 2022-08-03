6.32021, Black and Missing
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
Черные и пропавшие (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Документальный проект о неожиданной стороне расизма. «Черные и пропавшие» показывает работу организации Black and Missing Foundation, которая занимается делами пропавших без вести темнокожих. Есть ощутимая разница в том, как подобные случаи освещают СМИ по сравнению с исчезновениями белых людей. В отношении полицейских тоже часто можно увидеть неравенство. Black and Missing Foundation пытается бороться с этой несправедливостью, предавая подобные дела широкой огласке.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
6.9 IMDb