Черное зеркало (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Популярная научно-фантастическая антология, которая в сатирическом ключе рассуждает о многочисленных угрозах информационных технологий для жизни человека. Некоторые эпизоды сериала кажутся по-настоящему пророческими, а отдельные предсказания мудрых сценаристов — уже сбывшимися. Смотрите и делайте выводы.



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