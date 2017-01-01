Черное зеркало. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Черное зеркало
4-й сезон
3-я серия
9.12017, Black Mirror
Фантастика, Триллер18+

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Черное зеркало (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Популярная научно-фантастическая антология, которая в сатирическом ключе рассуждает о многочисленных угрозах информационных технологий для жизни человека. Некоторые эпизоды сериала кажутся по-настоящему пророческими, а отдельные предсказания мудрых сценаристов — уже сбывшимися. Смотрите и делайте выводы.

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Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черное зеркало»