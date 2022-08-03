Черная материя. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Черная материя
3-й сезон
10-я серия

Черная материя (сериал, 2017) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

8.52017, Dark Matter
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экипаж заброшенного космического корабля пробуждается от анабиоза, без воспоминаний о том, кто они и как они поднялись на борт. Сталкиваясь с угрозами на каждом шагу, они должны работать вместе, чтобы выжить. Их путешествие наполнено местью, предательством и скрытыми тайнами.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная материя»