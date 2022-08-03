Черная материя. Сезон 2. Серия 8
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Черная материя
2-й сезон
8-я серия

Черная материя (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.52016, Dark Matter
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экипаж заброшенного космического корабля пробуждается от анабиоза, без воспоминаний о том, кто они и как они поднялись на борт. Сталкиваясь с угрозами на каждом шагу, они должны работать вместе, чтобы выжить. Их путешествие наполнено местью, предательством и скрытыми тайнами.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная материя»