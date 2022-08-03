WinkСериалыЧерная материя2-й сезон10-я серия
Черная материя (сериал, 2016) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
8.52016, Dark Matter
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Экипаж заброшенного космического корабля пробуждается от анабиоза, без воспоминаний о том, кто они и как они поднялись на борт. Сталкиваясь с угрозами на каждом шагу, они должны работать вместе, чтобы выжить. Их путешествие наполнено местью, предательством и скрытыми тайнами.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
