Черная комната (сериал, 2000) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Черная комната. Замкнутое пространство. Действие разворачивается как бы неспеша. Понимаешь, что каждое слово, каждый жест героев имеют особый, тайный, пока еще абсолютно непонятный смысл. Но ощущаешь: нельзя упустить ни единого нюанса. В каждой новелле — два-три героя. Между ними — настоящая драма, которая заканчивается взрывом. Порой в переносном, а порой и в прямом смысле. Время непрерывное: нет вчера и завтра. Только сегодня и сейчас. Порой действие разворачивается на грани фантазии и реальности. И часто фантазии гораздо более реалистичны, чем настоящая жизнь. Черная комната, или, как еще говорят театралы, черный кабинет — это пространство, в котором ничего не видно, пока не зажгут свет. Представьте: на черном фоне передвигаются люди в черном бархате Нет, это не фильмы ужасов. Местами, конечно, немного страшно. Но это только от перенапряжения, от ожидания того, как разрешится ситуация в каждой новелле.



