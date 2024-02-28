Черная комната (сериал, 2000) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Черная комната. Замкнутое пространство. Действие разворачивается как бы неспеша. Понимаешь, что каждое слово, каждый жест героев имеют особый, тайный, пока еще абсолютно непонятный смысл. Но ощущаешь: нельзя упустить ни единого нюанса. В каждой новелле — два-три героя. Между ними — настоящая драма, которая заканчивается взрывом. Порой в переносном, а порой и в прямом смысле. Время непрерывное: нет вчера и завтра. Только сегодня и сейчас. Порой действие разворачивается на грани фантазии и реальности. И часто фантазии гораздо более реалистичны, чем настоящая жизнь. Черная комната, или, как еще говорят театралы, черный кабинет — это пространство, в котором ничего не видно, пока не зажгут свет. Представьте: на черном фоне передвигаются люди в черном бархате Нет, это не фильмы ужасов. Местами, конечно, немного страшно. Но это только от перенапряжения, от ожидания того, как разрешится ситуация в каждой новелле.
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Олег
Бабицкий
- ЮГРежиссёр
Юрий
Гольдин
- АОРежиссёр
Андро
Окромчедлишвили
- ВХРежиссёр
Валерий
Харченко
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- Актёр
Кирилл
Козаков
- ИГАктриса
Инна
Гомес
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Александр
Тютин
- ВТАктёр
Владимир
Топцов
- Актёр
Борис
Плотников
- Актёр
Эммануил
Виторган
- РРАктёр
Роман
Радов
- ЭЩСценарист
Эжен
Щедрин
- Сценарист
Григорий
Константинопольский
- Сценарист
Андрей
Звягинцев
- МКСценарист
Михаил
Кричман
- ГБПродюсер
Геральд
Бежанов
- ЕБПродюсер
Елена
Богуславская
- ИЛПродюсер
Ирена
Лесневская
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ЕАХудожник
Евгений
Арутюнян
- АГХудожник
Аддис
Гаджиев
- ИМХудожник
Игорь
Макаров
- Монтажёр
Андрей
Звягинцев
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ВБМонтажёр
В.
Божев
- АДОператор
Александр
Долгин
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко