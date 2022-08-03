Черная комедия. Сезон 6. Серия 20
Wink
Сериалы
Черная комедия
6-й сезон
20-я серия

Черная комедия (сериал, 2019) сезон 6 серия 20 смотреть онлайн

2019, Black-ish
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная комедия»