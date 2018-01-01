Черная комедия (сериал, 2018) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.



Сериал Черная комедия 5 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.