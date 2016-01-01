Черная комедия. Сезон 3. Серия 13
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Черная комедия
3-й сезон
13-я серия

Черная комедия (сериал, 2016) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2016, Black-ish
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная комедия»