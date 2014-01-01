Черная комедия. Сезон 1. Серия 24
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24-я серия

Черная комедия (сериал, 2014) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2014, Black-ish
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная комедия»

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