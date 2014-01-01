Черная комедия (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерная комедия1-й сезон2-я серия
2014, Black-ish
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АКРежиссёр
Антон
Кроппер
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- ЛМРежиссёр
Линда
Мендоса
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис Росс
- МСАктёр
Маркус
Скрибнер
- МБАктёр
Майлз
Браун
- ММАктриса
Марсаи
Мартин
- ПМАктёр
Питер
Маккензи
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- ДМАктёр
Джефф
Мичам
- ДКАктёр
Дион
Коул
- Актриса
Яра
Шахиди
- КБСценарист
Кенья
Беррис
- ПССценарист
Питер
Саджи
- ДГПродюсер
Джонатан
Грофф
- ЭАПродюсер
Энтони
Андерсон
- КБПродюсер
Кенья
Беррис
- ЕБПродюсер
Е.
Брайан Доббинс
- Продюсер
Лоренс
Фишбёрн
- МКХудожница
Мишель
Коул
- БКХудожница
Брамли
Кнауф
- АТХудожница
Айяна
Троттер
- КЭХудожница
Кристан
Эндрюс
- ЭХОператор
Энтони
Хардвик
- ДККомпозитор
Джастин
Кросби
- ДМКомпозитор
Джон
Массари