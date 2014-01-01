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Череп и кости (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Crossbones 1
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шпионская история на живописных Багамских островах. В этом райском уголке правит жестокий харизматичный пират Черная борода — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. Но он еще не знает, какой сюрприз приготовили ему власти Британии…

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Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Череп и кости»