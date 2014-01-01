Череп и кости. Серия 7
Череп и кости
1-й сезон
7-я серия

Череп и кости (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Crossbones
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одной секретной пиратской республике, расположенной на живописных Багамских островах, правит жестокий харизматичный пират Черная борода — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. Но он еще не знает, какой сюрприз приготовили ему власти Британии…

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Череп и кости»