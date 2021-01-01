Чем мы заняты в тени. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Чем мы заняты в тени
3-й сезон
9-я серия

Чем мы заняты в тени (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

7.22021, What We Do in the Shadows
Комедии, Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.

Сериал Чем мы заняты в тени 3 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедии, Ужасы
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чем мы заняты в тени»