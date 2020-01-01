Чем мы заняты в тени. Сезон 2. Серия 7
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Чем мы заняты в тени
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7-я серия

Чем мы заняты в тени (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

7.22020, What We Do in the Shadows
Комедии, Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чем мы заняты в тени»