Чем мы заняты в тени. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Чем мы заняты в тени
2-й сезон
5-я серия

Чем мы заняты в тени (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

7.22020, What We Do in the Shadows
Комедия, Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.

Сериал Чем мы заняты в тени 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чем мы заняты в тени»