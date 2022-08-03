Чем мы заняты в тени. Сезон 2. Серия 3
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Чем мы заняты в тени
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Чем мы заняты в тени (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

7.22020, What We Do in the Shadows
Комедия, Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чем мы заняты в тени»