Чем мы заняты в тени (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.22019, What We Do in the Shadows
Комедия, Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.
Сериал Чем мы заняты в тени 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ЯГРежиссёр
Яна
Горская
- КНРежиссёр
Кайл
Ньюачек
- Режиссёр
Джемейн
Клемент
- ТФРежиссёр
Тиг
Фонг
- Актёр
Кайван
Новак
- Актёр
Мэтт
Берри
- Актриса
Натасия
Деметриу
- Актёр
Харви
Гильен
- Актёр
Марк
Прокш
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- ЭААктёр
Энтони
Атаманюк
- Актёр
Даг
Джонс
- КСАктёр
Крис
Сэндифорд
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- ПССценарист
Пол
Симс
- СДСценарист
Сэм
Джонсон
- СРСценарист
Стефани
Робинсон
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- ПСПродюсер
Пол
Симс
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- ШФХудожница
Шэйн
Фокс
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ЯГМонтажёр
Яна
Горская
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- ДАОператор
Дэвид
А. Макин
- КДОператор
Ким
Дерко
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо
- ДЭКомпозитор
Джон
Энрот