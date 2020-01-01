Человек познает мир
Wink
Детям
6 класс. Обществознание
Человек в социальном измерении
Человек познает мир

6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.62020, Человек познает мир
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Урок Познай себя посвящен самому важному вопросу в жизни каждого человека: кто я? Определения своего места в жизни это самый сложный и самый ответственный выбор, который каждый решает для себя сам.

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Сериал Человек познает мир 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

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