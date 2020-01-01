WinkДетям6 класс. ОбществознаниеЧеловек в социальном измеренииЧеловек познает мир
6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.62020, Человек познает мир
Образовательные0+
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О сериале
Урок Познай себя посвящен самому важному вопросу в жизни каждого человека: кто я? Определения своего места в жизни это самый сложный и самый ответственный выбор, который каждый решает для себя сам.
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