8.32020, Spider-Man: Maximum Venom
Мультсериалы12+
Эта серия пока недоступна
Человек-паук: Тотальный Веном (мультсериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
С тех пор как Питер Паркер стал Человеком-Пауком, он много раз спасал Нью-Йорк от различных опасностей. Питер уверен, что в силах отразить любое нападение, но он даже не представляет, что его ждет. Веном планирует вызвать вторжение симбиотов со своей планеты, чтобы захватить Землю. Человеку-Пауку предстоит объединиться с Мстителями и Стражами галактики, чтобы справиться с новой угрозой.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрик
Радомски
- РДАктёр
Робби
Дэймонд
- НДАктёр
Наджи
Джетер
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ЛБАктриса
Лора
Бэйли
- СМАктёр
Скотт
Менвиль
- ММАктриса
Мелани
Миничино
- Актёр
Джош
Китон
- СДСценарист
Стив
Дитко
- Сценарист
Стэн
Ли
- КВСценарист
Крис
Виатт
- КВПродюсер
Крис
Виатт
- ДБПродюсер
Дэн
Бакли
- КЛПродюсер
Корт
Лэйн
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- КМКомпозитор
Кевин
Мантей