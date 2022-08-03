Человек-паук: Тотальный Веном (мультсериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Человек-паук: Тотальный Веном. Серия 6
Человек-паук: Тотальный Веном
3-й сезон
6-я серия
8.32020, Spider-Man: Maximum Venom
Мультсериалы12+

О сериале

С тех пор как Питер Паркер стал Человеком-Пауком, он много раз спасал Нью-Йорк от различных опасностей. Питер уверен, что в силах отразить любое нападение, но он даже не представляет, что его ждет. Веном планирует вызвать вторжение симбиотов со своей планеты, чтобы захватить Землю. Человеку-Пауку предстоит объединиться с Мстителями и Стражами галактики, чтобы справиться с новой угрозой.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

