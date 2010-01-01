Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Закинф. Сладкий остров
Человек мира с Андреем Понкратовым
1-й сезон
Закинф. Сладкий остров

2010, Закинф. Сладкий остров
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг