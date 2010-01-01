Полинезия. По. дороге в рай
Wink
Детям
Человек мира с Андреем Понкратовым
1-й сезон
Полинезия. По. дороге в рай

Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2010, Полинезия. По. дороге в рай
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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