Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.

