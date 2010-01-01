Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетямЧеловек мира с Андреем Понкратовым1-й сезонМарианские острова. В поисках развлечений
2010, Марианские острова. В поисках развлечений
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.