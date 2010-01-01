WinkДетямЧеловек мира с Андреем Понкратовым1-й сезонБора Бора рай для миллионеров
Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2010, Бора Бора рай для миллионеров
ТВ-шоу12+
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О сериале
Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.
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