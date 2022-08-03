10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

На этом занятии все желающие смогут изучить тему Человек и политика. Ранее мы уже говорили, что субъектами власти могут быть разные организации, разбирали такие субъекты власти, как государство и политические партии, увидели, как на субъекты политической власти влияют политические идеологии. Теперь поговорим о человеке, который сам может осуществлять политическую власть.



