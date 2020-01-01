WinkДетям8 класс. ГеографияПочва и почвенные ресурсыЧеловек и почвы
8 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн
6.32020, Человек и почвы
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Данный видеоурок посвящен теме «Человек и почвы». Вы узнаете о почвенных ресурсах, о том, что такое мелиорация, как она влияет на общее состояние земли. Также поговорите о том, как человек может видоизменять структуру почвы. Подробно разберете способы сохранения природных богатств Земли.
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