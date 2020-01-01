Человек и почвы
Wink
Детям
8 класс. География
Почва и почвенные ресурсы
Человек и почвы

8 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

6.32020, Человек и почвы
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Данный видеоурок посвящен теме «Человек и почвы». Вы узнаете о почвенных ресурсах, о том, что такое мелиорация, как она влияет на общее состояние земли. Также поговорите о том, как человек может видоизменять структуру почвы. Подробно разберете способы сохранения природных богатств Земли.

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Сериал Человек и почвы 7 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

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