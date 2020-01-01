8 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Данный видеоурок посвящен теме «Человек и почвы». Вы узнаете о почвенных ресурсах, о том, что такое мелиорация, как она влияет на общее состояние земли. Также поговорите о том, как человек может видоизменять структуру почвы. Подробно разберете способы сохранения природных богатств Земли.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Человек и почвы 7 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.