6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке будут рассмотрены понятия деятельность, потребности, цели. Вместе с учителем дети попытаются понять, чем отличается человеческая деятельность от деятельности животных, как сделать свою деятельность эффективной, как правильно ставить перед собой цели и достигать их.



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