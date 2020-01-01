Человек и его деятельность
Wink
Детям
6 класс. Обществознание
Человек в социальном измерении
Человек и его деятельность

6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Человек и его деятельность
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На уроке будут рассмотрены понятия деятельность, потребности, цели. Вместе с учителем дети попытаются понять, чем отличается человеческая деятельность от деятельности животных, как сделать свою деятельность эффективной, как правильно ставить перед собой цели и достигать их.

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