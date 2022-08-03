6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

WinkДетям6 класс. ОбществознаниеНравственные основы жизниЧеловек и человечность
6 класс. Обществознание, Человек и человечность
Этим уроком мы завершаем курс Обществознания 6 класса. В ходе урока мы поговорим о том, что такое гуманизм, какие ценности являются гуманистическими. Также мы рассмотрим вопрос, какое общество можно считать гуманным, что принято в данном обществе. На конкретных исторических примерах мы рассмотрим, как можно пользоваться гуманистическими идеалами в своей жизни.
