6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Этим уроком мы завершаем курс Обществознания 6 класса. В ходе урока мы поговорим о том, что такое гуманизм, какие ценности являются гуманистическими. Также мы рассмотрим вопрос, какое общество можно считать гуманным, что принято в данном обществе. На конкретных исторических примерах мы рассмотрим, как можно пользоваться гуманистическими идеалами в своей жизни.



