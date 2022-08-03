Человек и человечность
Wink
Детям
6 класс. Обществознание
Нравственные основы жизни
Человек и человечность

6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

6.62020, Человек и человечность
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Этим уроком мы завершаем курс Обществознания 6 класса. В ходе урока мы поговорим о том, что такое гуманизм, какие ценности являются гуманистическими. Также мы рассмотрим вопрос, какое общество можно считать гуманным, что принято в данном обществе. На конкретных исторических примерах мы рассмотрим, как можно пользоваться гуманистическими идеалами в своей жизни.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг