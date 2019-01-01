WinkСериалыЧеловек будущего2-й сезон12-я серия
Человек будущего (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
7.52019, Future Man
Фантастика, Приключения18+
О сериале
Джош Футтурман застрял на бесперспективной работе в должности уборщика, но большую часть своего времени он посвящает игре Biotic Wars, в которой ещe никто не побеждал. Когда Джош проходит игру до конца, ему наносят визит персонажи Biotic Wars, утверждающие, что они из будущего, в котором мир находится в опасности, и только Джош может его спасти.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДУРежиссёр
Джонатан
Уотсон
- МУРежиссёр
Майкл
Уивер
- Режиссёр
Эван
Голдберг
- Режиссёр
Сет
Роген
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- ЭКАктриса
Элиза
Куп
- ДУАктёр
Дерек
Уилсон
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- СААктриса
Сара
Амини
- РКАктёр
Роберт
Крэйгхед
- ДКАктриса
Джейд
Катта-Прета
- ШБАктёр
Шон
Браун
- МБСценарист
Мэттью
Басс
- ТБСценарист
Теодор
Брессман
- ДЧСценарист
Джоэль
Чёрч-Купер
- КХПродюсер
Кайл
Хантер
- ДРПродюсер
Дэвид
Россел
- Продюсер
Эван
Голдберг
- СЛХудожник
Сильвен
Лемэтр
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- ЙКМонтажёр
Йен
Кезбом
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ШКМонтажёр
Шахид
Каасим
- КФОператор
Корт
Феи
- ЭЭОператор
Эдуардо
Энрике Майен
- БТОператор
Брэндон
Трост