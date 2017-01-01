Человек будущего (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Человек будущего. Сезон 1. Серия 11
7.52017, Future Man
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джош Футтурман застрял на бесперспективной работе в должности уборщика, но большую часть своего времени он посвящает игре Biotic Wars, в которой ещe никто не побеждал. Когда Джош проходит игру до конца, ему наносят визит персонажи Biotic Wars, утверждающие, что они из будущего, в котором мир находится в опасности, и только Джош может его спасти.

США
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
SD
28 мин / 00:28

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

