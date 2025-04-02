Человек-бензопила (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина — теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.
Рейтинг
- МНРежиссёр
Масато
Накадзоно
- ТЁРежиссёр
Тацуя
Ёсихара
- СИАктриса
Сиори
Идзава
- МИАктриса
Мария
Исэ
- ССАктёр
Сёго
Саката
- КЦАктёр
Кэндзиро
Цуда
- КТАктриса
Карин
Такахаси
- КТАктёр
Кикуносукэ
Тоя
- АФАктриса
Аи
Файруз
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- ТЯАктёр
Таку
Ясиро
- ТКАктриса
Томори
Кусуноки
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ТФСценарист
Тацуки
Фудзимото
- КСПродюсер
Кэисукэ
Сэсита
- МНХудожница
Мика
Накадзима
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ЁММонтажёр
Ёхэй
Мияхара
- КУКомпозитор
Кэнсукэ
Усио