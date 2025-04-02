Человек-бензопила. Сезон 1. Серия 1
Человек-бензопила
1-й сезон
1-я серия

Человек-бензопила (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Человек-бензопила. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Боевик18+

О сериале

Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина — теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.

Страна
Япония
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb

