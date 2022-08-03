Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Исключительные права на данный видеоматериал принадлежат сайту. Часто болеющий ребенок - это не диагноз, а условное название, используемое для обозначения часто возникающих или длительно протекающих респираторных заболеваний. Что может скрываться за этим, какие симптомы должны насторожить родителей и врачей-педиатров? Можно ли сделать так, чтобы ребенок болел реже? Доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней РГМУ Сергей Олегович Ключников рассказывает о том, почему не следует необоснованно принимать жаропонижающие препараты, антибиотики и иммуномодуляторы, в какое время нужно делать прививки, как проводить закаливание и предохранить ребенка от психологических перегрузок.



