Частный детектив Магнум (сериал, 2021) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн
2021, Magnum P.I.
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ветерану морской пехоты Томасу Магнуму посчастливилось устроиться консультантом по безопасности к знаменитому писателю Робину Мастерсу, которого никто и никогда не видел в лицо. Магнум живет на Гавайях в особняке Мастерса и пользуется всеми предметами роскоши, которые есть на территории. Но самое главное – у него уйма свободного времени, чтобы подрабатывать частным сыщиком.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- РНРежиссёр
Руба
Надда
- Режиссёр
Питер
Уэллер
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актриса
Пердита
Викс
- ЗНАктёр
Захари
Найтон
- СХАктёр
Стефен
Хилл
- ЭХАктриса
Эми
Хилл
- ТКАктёр
Тим
Кан
- КТАктёр
Кристофер
Торнтон
- КБАктриса
Кими
Бальмилеро
- БЛАктёр
Бобби
Ли
- ЭГСценарист
Эшли
Гейбл
- ЭБСценарист
Эндрю
Блазенски
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДЛПродюсер
Джастин
Лин
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- ДХХудожник
Джеймс
Х. Спенсер
- КДОператор
Кристофер
Дадди
- РЧОператор
Родни
Чартерс
- КПКомпозитор
Кит
Пауэр
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер