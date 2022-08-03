Частный детектив Магнум (сериал, 2019) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Частный детектив Магнум. Сезон 2. Серия 16
Частный детектив Магнум
2-й сезон
16-я серия

2019, Magnum P.I.
Боевик, Криминал18+

Ветерану морской пехоты Томасу Магнуму посчастливилось устроиться консультантом по безопасности к знаменитому писателю Робину Мастерсу, которого никто и никогда не видел в лицо. Магнум живет на Гавайях в особняке Мастерса и пользуется всеми предметами роскоши, которые есть на территории. Но самое главное – у него уйма свободного времени, чтобы подрабатывать частным сыщиком.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

