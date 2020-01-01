Частные сыщики. Сезон 4. Серия 7
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Частные сыщики
4-й сезон
7-я серия

Частные сыщики (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

8.32020, Private Eyes
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мэтт Шейд был успешным хоккеистом, которому пророчили большой успех и огромные достижения в мире спорта. Теперь он решил, что ему нужно заняться не спортом, а частным сыском, поэтому вместе с суровым и харизматичным сыщиком Энджи Эверетт решает основать агентство по расследованиям особо сложных дел. Ставки в новой профессии очень высоки. Главные герои пытаются понять сначала, что задумал преступник, а потом стараются взять негодяя с поличным. При этом Энджи и Мэтт - совершенно разные люди. Они пытаются перенять друг у друга лучшие качества, но вот отрицательные стороны нередко выводят героев из себя. В расследованиях одна ошибка может стоить очень дорого!

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частные сыщики»

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