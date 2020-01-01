Частные сыщики (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Частные сыщики. Сезон 4. Серия 10
8.32020, Private Eyes
Драма, Детектив18+

О сериале

Мэтт Шейд был успешным хоккеистом, которому пророчили большой успех и огромные достижения в мире спорта. Теперь он решил, что ему нужно заняться не спортом, а частным сыском, поэтому вместе с суровым и харизматичным сыщиком Энджи Эверетт решает основать агентство по расследованиям особо сложных дел. Ставки в новой профессии очень высоки. Главные герои пытаются понять сначала, что задумал преступник, а потом стараются взять негодяя с поличным. При этом Энджи и Мэтт - совершенно разные люди. Они пытаются перенять друг у друга лучшие качества, но вот отрицательные стороны нередко выводят героев из себя. В расследованиях одна ошибка может стоить очень дорого!

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

