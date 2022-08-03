Частная практика. Сезон 6. Серия 7
Wink
Сериалы
Частная практика
6-й сезон
7-я серия

Частная практика (сериал, 2012) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

2012, Private Practice
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эддисон Монтгомери - красивая женщина, которой не везет в жизни, она решается на переезд в шумный Лос-Анджелес. Эддисон получает работу в частной клинике, и теперь ей вовсе не нужно беспокоиться о продолжении своей карьеры и деньгах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частная практика»