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Частная практика (сериал, 2009) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2009, Private Practice
Драмы, Мелодрамы18+

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О сериале

Эддисон Монтгомери - красивая женщина, которой не везет в жизни, она решается на переезд в шумный Лос-Анджелес. Эддисон получает работу в частной клинике, и теперь ей вовсе не нужно беспокоиться о продолжении своей карьеры и деньгах.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частная практика»