WinkСериалыЧастная практика2-й сезон6-я серия
Частная практика (сериал, 2008) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
2008, Private Practice
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Эддисон Монтгомери - красивая женщина, которой не везет в жизни, она решается на переезд в шумный Лос-Анджелес. Эддисон получает работу в частной клинике, и теперь ей вовсе не нужно беспокоиться о продолжении своей карьеры и деньгах.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МТРежиссёр
Марк
Тинкер
- ТВРежиссёр
Том
Верика
- БРРежиссёр
Бетани
Руни
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- КСАктриса
КаДи
Стрикленд
- Актёр
Тэй
Диггз
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- ББАктёр
Брайан
Бенбен
- Актриса
Одра
МакДональд
- КСАктриса
Катерина
Скорсоне
- КЛАктёр
Крис
Лоуэлл
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- ГФСценарист
Гэбриел
Фонсека
- СБСценарист
Стив
Блэкман
- Продюсер
Бетси
Бирс
- Продюсер
Марк
Гордон
- ШРПродюсер
Шонда
Раймс
- МТПродюсер
Марк
Тинкер
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- РСХудожник
Ричард
С. Хэнкинс
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- КХМонтажёр
Кристал
Хатиб