11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 26 смотреть онлайн

Что такое реформа, как она работает? Как и паровой котел, реформа сбрасывает чрезмерное давление в обществе, защищая его от революционного взрыва. Защита должна быть надежной и эффективной.

Она надежная, если реформаторы не теряют связь с массами и вовремя замечают рост негодования. Защита эффективная, если народ доверяет лидеру реформ, а команда реформаторов квалифицированная и дружная. Но всегда ли это возможно?

Не всегда. Реформы могут быть резкими и авторитарными. В развитом обществе, в котором сосуществуют группы с разными интересами, реформы проводить сложно и не всегда они успешны. Вместо того чтобы снизить напряженность, реформы вызывают недовольство и возвращают революционную ситуацию.

Просмотрите данную дискуссию, и вы узнаете, как избежать подобных неудач.



