Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
2019, Станислав Дробышевский: «Наш мозг – это просто стечение эволюционных обстоятельств»
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.
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