Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 141 смотреть онлайн
2019, «Сейчас время Кирилла Серебренникова». Художник Павел Каплевич о театре, приметах времени и выдающихся современниках
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.
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