Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн
2019, «Сейчас MTV наверняка был бы иностранным агентом». Александр Анатольевич и Антон Комолов — к 20-летию главного музыкального канала в России
ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.
Сериал «Сейчас MTV наверняка был бы иностранным агентом» 1 сезон 92 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.